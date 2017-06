Des prix globalement abordables !

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

La fin de la première dizaine du Ramadhan a vu les prix des fruits et légumes en nette baisse au centre commercial de Draâ Ben Khedda.

Une virée sur place permet de le constater. «Nous n’y comprenons rien. Les prix ont brusquement baissé et c’est tant mieux pour les familles aux bourses modestes», nous dit un père de famille. Les prix affichés sont en effet très abordables. Le haricot vert est entre 60 et 80 DA, le concombre à 35, le piment à 100 et le poivron 60. Le prix de la tomate notamment a sensiblement baissé par rapport au début du ramadhan, elle est à 20, 25 DA le kg. La courgette est cédée entre 25 et 35 DA, l’aubergine entre 40 et 50, tout comme la carotte. L’oignon oscille entre 20 et 35 DA et la salade va de 40 à 50 DA le kg, selon la qualité. Les fruits ont également vu leurs prix baisser. La pastèque est tombée à 40 DA le kg et le melon (cantalo) est à 70 DA le kg. Le prix de la pêche varie avec la qualité et le calibre, il va de 60 à 220 DA. La banane elle est à 250 DA. Par ailleurs, l’abondance de la cerise, cette année, n’a pas vraiment convaincu les marchands de réduire leurs prix, elle est entre 400 et 650 DA. Abricots et nèfles sont vendus, selon le calibre aussi, à 60 et 120 DA le kg. Quant aux viandes blanches, le poulet vivant est vendu entre 250 et 270 DA le kg. Il est égorgé et déplumé sur place, à la demande de l’acheteur. Le poulet en barquette est affiché à 250 DA. La viande fraîche bovine est à 950 DA et le bifteck est maintenu à 1 500 DA. La viande de mouton est la plus chère de toutes : entre 1450 et 1500 DA le kg. Le prix du poisson frais varie lui entre 250 DA pour la sardine, et jusqu’à 800 DA selon l’espèce. Le prix de la viande congelée reste inchangé : 950 DA pour les morceaux sans os et 1 000 DA pour le bifteck.

M. A. Tadjer