Solidarité autour des démunis

Par DDK | Il ya 31 minutes | 86 lecture(s)

«Nous avons clôturé l'opération de distribution des colis alimentaires. Mais, pour cette année, cela n'a pas été facile d’établir les listes des bénéficiaires, parce que le nombre de parts est réduit de plus de la moitié par rapport à l'année dernière», nous répondra, d'emblée, M. Farid Haniche, en sa qualité d'adjoint au maire, que nous avons approché à propos de la distribution des colis alimentaires.

Pour le moment, selon notre interlocuteur, 370 colis ont été distribués. «Au total, avec l'argent de la DAL, nous avons acquis 320 colis, et la DAS nous a donné une cinquantaine. Si 10 comités de villages ont pu dégager les vrais bénéficiaires, les autres ont refusé de prendre leur quota, parce qu'ils exigent que les listes qu'ils ont établies soient satisfaites à cent pour cent. Or, pour cette année, nous n'avons pas suffisamment de colis. L'année dernière, nous avons distribué 950 colis. Faites la différence. D'ailleurs, nous avons accepté uniquement les handicapés, ceux qui touchent l'AFS et les veuves», nous expliquera-t-il. Il nous apprendra que pour les comités ayant refusé de prendre leurs parts, ce sont les agents communaux qui les ont acheminées vers les villages concernés. Fort heureusement, des bienfaiteurs sont venus au secours des démunis. «Grâce aux dons de ces âmes charitables, nous avons confectionné 74 colis destinés à cette couche de la société. D'ailleurs, l'opération est à 90%», nous confiera le même adjoint au maire. Interrogé sur l'opération des circoncisions au profit des enfants nécessiteux, il nous dira que l'hôpital Krim Belkacem ne prendra en charge que 25 enfants. «Actuellement, notre liste est à 33 enfants. Nous essaierons de convaincre le directeur pour nous prendre les huit enfants restants, parce qu'ils le méritent amplement. D'ailleurs, il a déjà accepté d'en prendre trois», nous apprendra-t-il à ce sujet. Il est à rappeler que cette opération de circoncision, initiée par l'EPH Krim Belkacem concerne 250 enfants, et chaque commune des six municipalités que comptent les deux daïras de Draâ El-Mizan et de Tizi-Gheniff a son quota. Les APC se charge de fournir les médicaments et le fil ainsi que les tenues, alors que l'hôpital met à leur disposition ses chirurgiens, son personnel paramédical et bien sûr les blocs opératoires.

A. O.