Les transporteurs de Tadmaït au tarif de nuit

Par DDK

Le transport fait, cruellement, défaut, cette année durant les soirées ramadhanesques, se plaignent des usagers, sachant que la gare routière de Boukhalfa n’est toujours pas fonctionnelle en soirées de ce début de mois de carême.

Les voyageurs habitués à se rendre à Tizi-Ouzou pour assister à des soirées artistiques ou théâtrales trouvent, conséquemment, des difficultés au retour notamment. À signaler, en outre, que les transporteurs de voyageurs de Tadmaït et de Draâ Ben Khedda ont augmenté leurs tarifs de nuit de 15 DA, puisqu’ils déposent les voyageurs au centre-ville, face à l’ancienne gare routière du chef-lieu, au lieu de la gare de Boukhalfa, arguent-ils. «Les opérateurs de bus privés refusent de travailler la nuit. Déjà l’an dernier, à pareille période, ils n’ont cédé aux instructions de la direction des transports qu’une semaine après le début du Ramadhan», déclare un usager de la ligne Tizi-Ouzou - ex-Mirabeau. Et d’enchaîner : «Cette année, c’est le niet et le transport public souffre du manque de personnel !». Si le citoyen peut bien profiter des activités culturelles qui se prolongent au niveau du chef-lieu de la wilaya, par exemple, le retour chez lui, lui est difficile. C’est le cas pour de nombreux voyageurs qui n’y résident pas.

