600 couffins attribués par la Sonatrach

Les services de l’action sociale (DAS) ont indiqué que les différentes opérations de solidarité, lancées à l’occasion du mois de Ramadhan, ont donné des résultats satisfaisants.

Au sujet du couffin du Ramadhan, les mêmes services ont indiqué qu’il a été procédé, au préalable, à un assainissement du fichier des familles démunies et à des enquêtes sociales sur le terrain. Pour mener à terme cette mission, les services de la DAS précisent qu’ils ont travaillé en coordination avec les P/APC et les responsables des services sociaux des communes. Selon toujours la DAS, cela a permis de repartir les aides sur les vrais bénéficiaires. S’exprimant sur l’opération solidarité Ramadhan en marge d’un conseil de wilaya, tenu mercredi dernier, Mouloud Cherifi a fait savoir qu’il y a moins de familles nécessiteuses cette année et qu’un minutieux travail d’assainissement du fichier des personnes démunies a été réalisé par les services concernés. L’on apprendra, par ailleurs, auprès de la DAS, que la Sonatrach a fait un don de 600 couffins à la wilaya de Bouira. Ces couffins seront distribués dans les prochains jours. Pour rappel, l’opération couffins du Ramadhan a donné lieu cette année à la distribution de 39 564 colis alimentaires. Il a été aussi enregistré l’ouverture de 25 restaurants Rahma, la programmation de 1 020 circoncisions et l’acquisition de 2 000 tenues au profit des enfants.

