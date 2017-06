Deux habitations du chef-lieu toujours privées de gaz

Par DDK | Il ya 30 minutes | 79 lecture(s)

À l’heure où le taux de pénétration du gaz naturel dans les foyers d’Ain El Hammam avoisine les 90%, des habitations du centre-ville en sont toujours privées.

Mitoyens de l’ex-école de garçons, les bâtiments A et B se trouvent sans électricité, alors que les immeubles voisins en bénéficient depuis 2012. Les multiples réclamations de leurs habitants auprès des services concernés, se sont soldées par des promesses non tenues à ce jour. Les locataires nous apprennent que lors de l’alimentation de la ville, leurs bâtiments ont été omis volontairement pour cause d’inexistence d’un second accès. Ce à quoi ils ont remédié en ouvrant une seconde porte de sortie, faisant office d’issue de secours, vers le parking de l’ex école primaire. Cette condition satisfaite, ils attendaient ce qu’ils estiment être leur droit. Las d’attendre, ils viennent de saisir encore une fois, le directeur de la SDC dans une lettre dont une copie nous a été remise, signaées par une douzaine de locataires. Leur frustration est grande lorsqu’ils constatent que les habitations les plus reculées de la commune d’Aïn El Hammam se sont débarrassées de la bonbonne de butane depuis des années, alors que, eux, ils continuent à la trimbaler dans les marches d’escalier.

A. O. T.