Les automobilistes de Tafoughalt se plaignent

Par DDK

Même si, faudra-t-il le souligner, le réseau routier dans cette commune a été pris en charge ces dernières années, il n'en demeure pas moins que certains chemins communaux se trouvent dans un état piteux.

C'est le cas de la route de Tafoughalt, un village de plus de cinq mille habitants, qui va jusqu'à la RN25 sur une distance d'un peu plus de trois kilomètres. «Même lorsque les entreprises ont procédé à des coupures pour leurs besoins, ce sont, nous, les transporteurs de voyageurs par fourgons, qui avons cotisé de l'argent pour réparer ces dégradations. Mais nous ne pourrons pas restaurer un chemin comme celui-ci», explique un membre du collectif des transporteurs. «Et à chaque fois qu'une entreprise fait passer son projet, elle ne procède pas à la remise à l'état des lieux, c'est pourquoi nous voyons qu'une partie de l'asphalte a entièrement disparu», enchaîne le même propriétaire d'un fourgon assurant la liaison entre Tafoughalt et Draâ El-Mizan. Effectivement, cette route est devenue presque impraticable. Elle n'a pas d'accotements. Ceux-ci sont soit envahis par des herbes folles soit les eaux pluviales les ont transformés en fossés. «Lors des dernières pluies orageuses de la semaine derrière, on a cru aux inondations de Bab El Oued. Les eaux pluviales ont charrié sur leur passage des pierres, des galets, de la terre. Dans certains endroits, la chaussée était méconnaissable», relate un autre transporteur. Etant en été, il est d'abord urgent de dépêcher des agents communaux pour nettoyer les fossés. «Nous demandons à nos responsables de l'inscrire en urgence car s'il est laissé dans cet état, il risquerait d'être coupé à la circulation», souligne notre deuxième interlocuteur. On croit savoir qu'il serait proposé dans le cadre des programmes du Fonds Commun des Collectivités Locales. «Rien n'est encore sûr», estime un membre du comité de village. Sachant que cette route se prolonge jusqu'à la commune de Tizi-Gheniff et celle de M'Kira rejoignant le CW107 vers les Issers (Boumerdès), les citoyens de Tafoughalt souhaitent qu'il devienne un chemin de wilaya pour qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge plus large mieux qu'un chemin communal. A quand alors le revêtement et l'aménagement de cette route ?

Amar Ouramdane