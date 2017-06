Retour à la normale

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

«Le SNATEG a eu gain de cause et tout est entré dans l’ordre», a déclaré Kadri Djamel, l’un des travailleurs de la Sonelgaz, gréviste de la faim et délégué des travailleurs. Une réunion, regroupant le directeur de la Sonelgaz de Tizi-Ouzou, l’inspectrice du travail et les délégués des travailleurs de la Sonelgaz, affiliés au SNATEG, a eu lieu dans l’après-midi du jeudi dernier au siège de la direction de la Sonelgaz. L’ordre du jour était la situation qui prévaut depuis quelques temps au sein de l’entreprise. Les débats ont tourné autour de plusieurs points. Notre interlocuteur avance qu’il a été décidé «la levée des sanctions disciplinaires infligées aux travailleurs». L’autre point a trait à la notification des «absences irrégulières» de trois jours de 928 adhérents, qui ont été annulées par la direction. Le troisième point (le plus important pour les travailleurs) est «l’annulation de toutes les décisions de justice portées en direction des délégués et autres travailleurs». A noter, enfin, qu’un PV a été signé, conjointement, par les trois parties et le travail a repris normalement depuis hier.

M. A. T.