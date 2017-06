273 logements FNPOS attribués

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

La Maison de la culture Rachid Mimouni de Boumerdès a abrité, jeudi dernier, un tirage au sort pour l’attribution de 273 logements, réalisés dans le village côtier de Zemmouri, par le fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS).

Prenant la parole, en présence des bénéficiaires et des responsables concernés, la directrice régionale du FNPOS à Tizi-Ouzou, en l’occurrence Mme Oulmane, a indiqué que ''ce lot mis au tirage s'ajoute à 200 autres déjà distribués en avril 2016, sur un total de 934 unités immobilières actuellement en cours de réalisation dans différentes communes de la wilaya, dans le cadre du même programme». A ce nombre s’ajoute, selon la même responsable, l'attribution d'un quota de 273 logements à Zemmouri, en septembre 2013, et de deux autres lots de 100 et de 130 unités du FNPOS, deux mois plus tard, respectivement à Khemis El Khechna et Boudouaou. Selon la responsable régionale de ce fonds d'aide aux travailleurs et retraités, dûment affiliés à la CNAS, le programme destiné à la wilaya de Tizi-Ouzou comprend 500 logements, dont une centaine a été attribuée, 242 autres toujours en cours de réalisation, alors que d'autres lots sont à l’arrêt, notamment pour le problème du foncier. La wilaya de Bouira a également bénéficié de 500 logements, dont 403 unités ont été attribuées, une cinquantaine en cours de réalisation, alors qu'un autre lot, presque de même nombre, est au point mort. L'on tient à faire savoir que la caisse régionale du fonds susmentionnée, couvrant les trois wilayas de Tizi-Ouzou, Boumerdès et Bouira a déjà octroyé des aides de 500 000, 00 DA à pas moins de 1 000 bénéficiaires. D'autres aides, d’une même valeur unitaire, avaient été accordées à 1 600 autres travailleurs ou retraités des trois wilayas, inscrits pour l'acquisition d'autres types de logements. «Ce n'est point un soutien financier négligeable, bien que parvenu avec un grand retard», ont relevé certains acquéreurs de logements de formule LSP à Boumerdès

Salim Haddou.