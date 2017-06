Opération collecte de sang

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

La clinique de gynéco-obstétrique Sbihi Tassadit de Tizi-Ouzou (EHS) organise, à partir d’aujourd’hui, une campagne de collecte de sang au profit des malades de la structure, a indiqué la responsable de l’établissement.

C’est une première et pour la réussite de l’opération des moyens humains et matériels sont mis en place pour accueillir les donneurs dans les meilleures conditions. La collecte débutera ce soir, à partir de 21h, et se poursuivra jusqu’à jeudi au soir, précise la même source. Durant ces trois jours, les citoyens sont conviés à se rapprocher de l’établissement pour faire don de leur sang. Cet acte de solidarité permettra de sauver des vies humaines, notamment les malades de la clinique. Les organisateurs lancent un appel en direction des donneurs habituels en particulier et à toute la population de Tizi-Ouzou, les exhortant à adhérer massivement à l'opération. Les organisateurs de la collecte expliquent qu’une fois sur les lieux, le donneur subira un examen qui déterminera s’il est apte pour donner un peu de son sang et sera orienté, en cas de détection d'une anomalie quelconque, pour une prise en charge. Une occasion aussi pour les citoyens de faire leur carte de groupage et devenir de futurs donneurs fidèles. Les responsables de l’établissement sanitaire soulignent la nécessité de renouvellement de la génération des donneurs, d'où l’organisation de ces campagnes de collecte et de sensibilisation.

Nadia Rahab