Tentative de forcing déjouée

L’assemblée générale élective des commerçants de la daïra de Tizi-Ouzou, prévue vendredi dernier, pour la désignation des membres du nouveau bureau local de l’UGCAA, a finalement tourné court.

Le conclave, qu’a abrité en effet la maison de la culture de Tizi-Ouzou, a connu un revers inattendu, à cause notamment d’un forcing exercé sur les commerçants et artisans présents, par un groupe d’anciens frondeurs appelant à rallier la cause de l’ex-bureau, avec la bénédiction du bureau national qu’a intégré l’ex-responsable local décrié, raconte-t-on. Et pourtant, rien n’indiquait au départ une telle «combine machiavélique», dénoncent des commerçants. L’AG élective, était pourtant supervisée par le représentant du bureau national UGCAA chargé du règlement des conflits, M. Aoudia, ainsi que du bureau provisoire de wilaya. Plusieurs commerçants et artisans, présents sur place, disent leur «déception quant aux conditions de déroulement de l’assemblée». Ces derniers ont même parlé d’une tentative «de forcing» orchestrée par le superviseur de ces élections, lui-même, en l’occurrence M. Aoudia, qui viserait «à mettre la main sur cette structure». Ils attestent que ce qui s’est passé n’avait rien «d’élection». «Le superviseur, et ses proches, ont préparé d’avance une liste de 11 personnes et ont tout bonnement invité les présents à voter pour eux sans réflexion, ce qui a été contesté par l’assemblée bien sûr». Cette «manœuvre», selon les commerçants, visait «à couper le chemin à un sérieux prétendant qui échapperait aux contrôle de la direction du l’UGCAA, et l’empêcher ainsi de se porter candidat». Des présents ont affirmé que «le processus de fraude préparé a été déjoué grâce à l’intervention d’un des leaders des commerçants Samir Djebar, soutenu par la majorité des présents. «Ce dernier a proposé une formule de vote qui a fait consensus auprès des commerçants et artisans sur place, à savoir, élire un représentant qui se chargera lui-même de former son bureau de Daïra». L’enjeu étant grand pour cette Daïra, «les organisateurs de ces élections ont tout fait pour manipuler l’assistance et imposer leurs choix, chose qui n’a pas été faite grâce à la vigilance et la mobilisation des honnêtes commerçants», indique-t-on. L’élection des représentants de la Daïra de Tizi-Ouzou a été finalement reportée à après le mois de Ramadhan, a-t-on appris.

