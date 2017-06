M’Kira se rappelle Mahfoud Boucebci

Par DDK | Il ya 51 minutes | 101 lecture(s)

C’est dans la soirée de jeudi qu’a été commémoré le 24e anniversaire de l’assassinat du professeur Mahfoud Boucebci, à M’Kira.

Une veillée a été organisée au niveau de la bibliothèque communale de Tighilt-Bougueni, chef-lieu de commune de M’Kira, en présence de nombreux citoyens et des membres de l’exécutif communal. M. Amar Akrour, le P/APC ne pouvait y assister ayant tout récemment subi une opération chirurgicale. Il y avait aussi le responsable de la Kasma de l’organisation nationale des moudjahidine, le représentant des enfants de chouhadas ainsi que des membres de la famille du défunt Mahfoud Boucebci, à leur tête son cousin germain Yahia Boucebci. Après avoir écouté l’hymne national, repris en chœur par les nombreux enfants présents, et la lecture de la Fatiha du saint coran, le président du bureau communal de M’Kira de l’ONPEJ a souhaité la bienvenue à l’assistance avant de retracer le parcours du défunt professeur Mahfoud Boucebci, assassiné à 55 ans par des terroristes, à Alger, le15 juin 1993 : «Il y a 24 années, le professeur Boucebci, imminent psychiatre de renommée mondiale, a été lâchement assassiné devant le portail d’entrée de l’hôpital psychiatrique Drid Hocine de Kouba où l’attendaient patiemment ses nombreux malades», dira l’orateur. Il poursuivra : «La famille du professeur Mahfoud Boucebci est originaire de M’Kira, du village Talazizt. Lui est né le 22 novembre 1937 à Miliana. Après une brillante scolarité, il entra à l’université durant la période coloniale et s’inscrit à la faculté de médecine de Marseille. Il ne s’arrêta pas au stade de généraliste puisqu’il décida de pousser plus loin ses études en s’inscrivant au CES de Neuropsychiatrie, puis compléta sa formation en neurologie et encéphalographie à Paris, avant de rentrer en Algérie en 1967. Le professeur Mahfoud Boucebci a exercé à l’hôpital Mustapha d’Alger et en 1972, il obtient l’agrégation de psychiatrie puis est nommé médecin-chef de la clinique universitaire de psychiatrie "Les oliviers" de Bir Mourad Rais (Alger). En 1985, il prend les fonctions de médecin-chef de l’hôpital Drid Hocine, à Kouba où il sera mortellement atteint en cette matinée du 15 juin 1993». L’orateur citera également toute la bibliographie et toutes les récompenses que le professeur avait obtenues tant en Algérie qu’à l’étranger. Il cèdera ensuite la parole à de nombreux intervenants. Tous rendirent hommage au défunt professeur et lancèrent un appel aux autorités locales afin que la bibliothèque communale soit baptisée du nom du professeur Mahfoud Boucebci. Un programme de festivités culturelles était aussi au menu de la soirée.

Essaïd Mouas.