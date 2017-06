Le premier incendie fait des dégâts

Par DDK | Il ya 51 minutes | 89 lecture(s)

Un incendie, le premier de la saison, a été enregistré, avant-hier, dans la commune de M’Chedallah, au niveau de la luxuriante forêt d’Achaivou.

Pas moins de 3 hectares du tissu végétal ont été anéantis par les flammes en un temps extrêmement rapide. La fulgurante progression du feu est due d'abord à la présence d'un tapi épais d’herbe sauvage asséché mais aussi à un courant d'air assez fort. L'incendie a pris son départ à l'endroit où se rencontrent les deux importants ruisseaux Assif Levaal et Assif iwakuren. C'est une véritable pépinière de pins d'Alep composée de milliers de pieds d'arbres qui ont été ainsi détruits en moins de deux heures, plus un sous-bois des plus luxuriants composé de chênes verts et diverses espèces de buissons touffus. L'intervention des éléments de la protection civile de l'unité de M'Chedallah et ceux du service des forêts a permis de circonscrire l'incendie et limiter les dégâts qui aurait été catastrophiques si les flammes s'étaient propagé à travers cette vaste superficie forestière, l'une des plus importantes de la région. Une intervention facilitée notamment par l’existence de trois pistes forestières qui donnent accès à l'endroit du sinistre.

Oulaid Soualah.