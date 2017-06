Un accident spectaculaire sur la RN30

Par DDK | Il ya 1 heure | 149 lecture(s)

Avant-hier, aux environs de midi trente, un véhicule de marque Chevrolet, immatriculé à la wilaya d'Alger a heurté de plein fouet un tracteur qui remorquait une citerne sur la RN30, entre la sortie de la ville et Ain Zaouia, plus précisément en face du chantier de réalisation de 500 logements AADL.

En effet, selon des témoins oculaires, le conducteur du tracteur allait quitter cette route pour prendre un chemin vicinal, lorsque le conducteur du véhicule léger le toucha alors qu’il roulait à grande vitesse. Le choc a été tel que la Chevrolet s'est renversée sur son toit. Il a fallu beaucoup de courage et de patience aux automobilistes de passage pour extirper le conducteur de son habitacle. Si le véhicule a subi de gros dégâts, le conducteur en est sorti indemne, sans aucune égratignure. Cet accident est d’autant plus spectaculaire car personne ne peut l’expliquer, du fait que rien ne gênait le conducteur excepté la distance de sécurité qu’il n’avait pas laissé entre lui et le tracteur. Une fois encore, il faut souligner que le manque de sommeil et la fatigue sont à l'origine de ces malheurs qui arrivent sur nos routes, notamment en ce mois de Ramadhan.

Amar Ouramdane