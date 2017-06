La population s’y oppose

Par DDK | Il ya 1 heure | 151 lecture(s)

Dans une déclaration rendue publique dernièrement, des habitants de la commune de Tichy et le mouvement associatif local dénoncent avec «fermeté» l’autorisation de construire une promotion immobilière de neuf étages.

Celle-ci, projetée en plein-centre de la ville de Tichy, est accordée par l’administration compétente à un entrepreneur. Les citoyens en question justifient leur opposition en mettant en avant le fait que cet immeuble de neuf étages est prévu «au milieu d’un ensemble de maisons familiales, ne dépassant pas les R+1 et datant de plus d’un demi-siècle».Ces petites maisons en tuiles, avec des façades peintes en blanc et ornées de boiseries peintes en bleu, deux couleurs méditerranéennes, sont l’une des caractéristiques de cette ville côtière, très prisée par les estivants. Les rédacteurs de cette déclaration, dont nous détenons une copie, considèrent que la réalisation de cette promotion immobilière au milieu de ces petites habitations est «un gâchis environnemental». Ils reprochent, dans ce sens, à ce promoteur «de ne penser que gains financiers sans se soucier de l’environnement». «Pour faire des profits, ces promoteurs se croient libres de détruire des sites naturels, de dégrader et de gâcher la nature et l’environnement. La nature est sacrée, n’en déplaise aux massacreurs de sites, exploiteurs qui veulent imposer leur prévarication au détriment des impératifs de préservation et de respect urbanistique des sites naturels et des cités», lit-on encore dans ce même document. Ces citoyens de la ville de Tichy se demandent, par ailleurs, comment une telle cette promotion a été autorisée. «Cette construction va gâcher l’environnement, massacrer la configuration urbanistique et nuire au voisinage. Comment les services de l’urbanisme ont-ils autorisé cette construction de neuf étages au milieu d’habitations individuelles de deux étages maximum style ville balnéaire ?». Les rédacteurs du même document, finissent, par dénoncer «l’indifférence manifeste affichée par les autorités locales à la sauvegarde de l’environnement et au respect du style architectural de la vile de Tichy».

Boualem S.