22 enfants circoncis à Aït Aïssa Mimoun

Par DDK | Il ya 24 minutes | 41 lecture(s)

Le comité local du Croissant rouge algérien d’Aït Aïssa Mimoun, en collaboration avec le CHU Nedir Mohamed, a organisé, avant-hier, une opération de circoncision collective au profit de 22 enfants issus de la région d’Ouaguenoun.

Comme le veut la coutume musulmane, et à l’approche du 27e jour du Ramadhan, des enfants seront circoncis à travers plusieurs régions de la Kabylie. Vêtus de tenues traditionnelles offertes par le comité local du CRA et dans une ambiance festive, l’opération de circoncision s’est déroulée dans de bonnes conditions. Une action qui a enthousiasmé les citoyens d’Ouaguenoun en général, et les parents en particulier, qui voient en cette circonstance la pérennisation d’une valeur ancestrale, en l’occurrence la solidarité. «Nous organisons ces opérations de circoncisions depuis déjà deux décennies. Chaque année, nous prenons en charge des dizaines d’enfants sur le plan vestimentaire et alimentaire, puisque nous leur offrons des denrées alimentaires et des vêtements nécessaires en cette circonstance. Je tiens, par cette occasion, à remercier les bienfaiteurs qui, par leur dons, nous ont permis de répondre positivement aux besoins d’un tel événement», se félicite Said Korichi, l’un des responsables du comité local du CRA d’Aït Aïssa Mimoun, et d’ajouter : «Je tiens à signaler également la collaboration agissante du CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou dans cette opération. En effet, après des analyses effectuées sur les enfants concernés, les services du CHU nous ont fixé un rendez-vous pour aujourd’hui (hier, ndlr)». Le même sentiment de satisfaction se dégageait également chez les parents des circoncis et des participants à cette opération. «L’opération de circoncision s’est déroulée dans une ambiance des plus festives. Nous avons veillé au bon déroulement de l’opération. Nous avons programmé une réception et une fête à Aït Aïssa Mimoun, pour poursuivre ce moment de bonheur. Mais, malheureusement, les circonstances ont décidé autrement, on vient d’avoir deux décès de suite dans la région», se désolera Ramdane Zaatri, un participant à cette action.

Hocine Moula