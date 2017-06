Neuf circoncis à Iâllalen

Par DDK | Il ya 24 minutes | 36 lecture(s)

Pour ce mois de Ramadhan, ce sont des bénévoles de Draâ Ben Khedda, le comité local du Croissant rouge algérien de la même localité et d'anciens joueurs de la JSK qui ont pris en charge neuf enfants du village Iâllalen, l'un des principaux villages de la commue d'Aït Yahia Moussa. En effet, l'opération a été lancée avant-hier. «Quatre enfants ont été circoncis à la nouvelle polyclinique de Draâ Ben Khedda et les autres, hier, à Tizi-Ouzou», fera savoir M. Boussad Sadani, en sa qualité de président du comité de village. Celui-ci remerciera au passage tous ceux qui ont concouru, de près ou de loin, pour la réussite de ces opérations de circoncisions. Il citera en plus du CRA de Draâ Ben Khedda, l'association Amel Ettifl et bien sûr tous ces bienfaiteurs qui leur ont remis des cadeaux pour les garçons circoncis, et qui leur ont organisé une réception au Palais des Noces, ainsi que le directeur de Vénus. M. Boussad Sadani qui était très satisfait. «Les opérations se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Le personnel médical et paramédical est à féliciter. Vraiment, c'est très touchant de voir ces enfants démunis pris en charge de la sorte. Chapeau bas à tout ce beau monde!», s'exclame-t-il. Interrogé si d'autres enfants ont été inscrits sur la liste de leur APC afin de subir cet acte chirurgical à l'établissement public hospitalier Krim Belkacem de Draâ El-Mizan, M. Boussad Sadani répondra que, pour cette année, ils se sont contentés seulement de ces enfants circoncis à Draâ Ben Khedda et à Tizi-Ouzou. «Nous saluons encore une fois toutes ces personnes qui activent dans ce domaine de solidarité au profit des enfants nécessiteux et démunis», conclura-t-il.

Amar Ouramdane