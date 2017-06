Par DDK | Il ya 24 minutes | 51 lecture(s)

Chaque année, des dizaines d'enfants sont réunis autour d'une grande fiesta dans le cadre d'une large opération de circoncision collective à Chemini. À l’instar des autres associations à travers la wilaya de Bgayet, Tidukla Agraw du village Takhlidjt n’a pas lésiné sur les efforts, en ce mois béni, pour redonner le sourire aux plus démunis et faire preuve de générosité. «Cette initiative s’inscrit dans le cadre des activités à caractère caritatif, pour venir en aide aux familles nécessiteuses pendant le mois de Ramadhan. Nous en sommes à la 5e édition, et nous comptons rééditer cette opération chaque année pour apporter, un tant soit peu, du baume au cœur aux familles modestes qui ne peuvent assurer la circoncision à leurs enfants», confirme le président de l’association Agraw, N. Ouddak, membre actif de l’association. C’est avant-hier dans la matinée que les enfants, inscrits à cette opération, ont été transférés à l’EPSP de Sidi-Aïch afin de se faire circoncire. Signalons qu'avant d'entamer l’opération de circoncision, les enfants subissent des examens médicaux préliminaires pour éviter toute complication postopératoire. Pour rappel, la liste pour les inscriptions des bambins à circoncire a été ouverte par l’association Agraw depuis le début du mois de carême. «Cette opération de circoncision collective est salutaire pour les familles nécessiteuses, car nombreux sont les parents qui n’ont pas les moyens d’honorer leurs enfants par ce rite», affirme un habitant de la région. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulée cette cérémonie de circoncision collective. Vêtus pour la circonstance de chachias, gandouras et babouches, constituant le costume traditionnel de la fête de la circoncision, ces bambins ont eu droit à des cadeaux et effets vestimentaires, à la satisfaction de leurs familles.

Bachir Djaider