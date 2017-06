Une voiture en feu

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

Un jeune conducteur d’une voiture neuve de marque Peugeot 301, immatriculée à Alger, ne se relèvera pas de sitôt de la frayeur qu’il a eue, dimanche dernier en début d’après-midi, à Draâ El-Mizan. Il était quatorze heures et vingt minutes, lorsque, arrivé en face du parking de la poste, il remarqua qu’une fumée s’échappait du moteur de son véhicule. Aussitôt, il l’immobilisa et malgré sa peur, il arriva à déverrouiller le capot de son véhicule, alors que des piétons se sont amassés pour lui porter secours. Lorsque le capot fut soulevé, une grosse fumée suffocante se dégagea du moteur, dont une partie commençait à se consumer. Néanmoins, certains présents, ayant gardé leur sang froid, ont vite fait de demander un extincteur qu’un camionneur, stationné à côté, leur fournit sur le champ. Une mousse blanche recouvrit en quelques secondes le moteur, alors qu’avisés, les éléments de l’unité locale de la protection civile arrivèrent sur les lieux avec leur ambulance et leur camion citerne anti-incendie.

Essaïd Mouas