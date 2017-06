Deux individus arrêtés

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

Intervenant rapidement, les éléments de la police judiciaire locale ont arrêté deux voleurs d'un véhicule, ayant brutalement percuté de nombreux piétons récemment au marché hebdomadaire de Boudouaou. Les deux malfaiteurs, âgés entre 24 et 25 ans et répondant respectivement aux initiales L. H. et B. A., s'étaient emparés d'une voiture garée au parking du marché hebdomadaire. En démarrant vivement, et pour échapper apparemment au gardien, ils blessèrent plusieurs piétons. Parmi les victimes, dont l'âge varie entre 10 et 67 ans, certaines ont dû subir des opérations chirurgicales pour se tirer d’affaire, a-t-on indiqué. Arrêtés, les deux prévenus ont reconnu leurs méfaits dans un procès-verbal qu'ils ont dûment signé au niveau du commissariat. Sur ordre du magistrat instructeur, près le tribunal de Boudouaou, les malfaiteurs, dont l'un est originaire d'Alger et l'autre d'Ouled Moussa, ont été placés sous mandat de dépôt, hier, pour les chefs d'inculpation de vol de véhicule et d'agression physique.

Salim Haddou