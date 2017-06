Dispositions spéciales mises en place

Par DDK | Il ya 32 minutes | 74 lecture(s)

À l’occasion de la célébration de l’Aïd El-Fitr, la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou a élaboré un plan d’action pour garantir le bon déroulement de cette fête religieuse, indique un autre communiqué. D’ores et déjà, des dispositions sont prises pour renforcer le plan d’action mis en place, afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens. En ce sens, la sûreté de wilaya a prévu des patrouilles motorisées et pédestres déjà mobilisées, pour garantir la fluidité du trafic routier et sécuriser les lieux publics, à l’instar des gares routières et stations de taxis, ainsi que les abords des mosquées et cimetières, conclut le communiqué.

M. A. T.