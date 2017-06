1 108 commerçants réquisitionnés

Par DDK | Il ya 32 minutes | 72 lecture(s)

La Direction du Commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou a réquisitionné au moins 1 108 commerçants pour assurer aux citoyens un approvisionnement régulier en produits alimentaires et services de large consommation durant les deux jours de fête de l'Aïd El-Fitr, a indiqué son responsable. Cette permanence concernera 85 boulangers, 585 commerçants dans l’alimentation générale, fruits et légumes et 426 dans des activités diverses, précise la même source. Des unités de production seront aussi concernées par la permanence de l'Aïd El-Fitr. Il s’agit de 12 unités de production, composées de 4 laiteries, 6 minoteries et 2 unités de production d'eau minérale. Pour le suivi de la mise en œuvre de ce programme de permanences, élaboré par la Direction du Commerce, cette dernière a engagé au moins 45 brigades de contrôle, qui seront affectées à travers l'ensemble du territoire de la wilaya, ajoute le même responsable. Les commerçants réquisitionnés sont appelés à contribuer pour la réussite de cette opération en assurant l'approvisionnement de la population durant ses deux jours de fête. Ainsi, la loi 13-06, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, prévoit la fermeture des locaux commerciaux pour une durée d’un mois, assortie d’une amende allant de 30 000 à 200 000 DA contre les contrevenants.

Nadia Rahab