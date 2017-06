Des imams honorés à Tizi-Gheniff

Par DDK | Il ya 17 minutes | 36 lecture(s)

La direction des affaires religieuses et des waqf de la wilaya de Tizi-Ouzou a, pour ce Ramadhan 2017, décidé d’organiser une cérémonie à l’honneur des imams au niveau de la mosquée de Tizi-Gheniff que dirige l’imam Charachi. En effet, c’est juste après la prière d’El Asr que les fidèles ont été invités à assister à deux conférences portant sur le thème du jour, à savoir la nuit du destin «Leilat El Kadr», présentées par deux universitaires, en l’occurrence M. Djamel Eddine Boudina et M. Rabah Kadi. Lors de sa prise de parole, l’imam M. Charachi, a tenu tout d’abord à souhaiter la bienvenue à tous les présents, aux invités ainsi qu’à M. Ali Naili, le représentant de la direction des affaires religieuses et des waqf, qui a tenu, à son tour, à transmettre les meilleurs vœux à cette occasion aux fidèles, tout en soulignant l’importance qu’accorde sa tutelle à ce genre de manifestation au sein des mosquées à travers toute la wilaya. Après l’Iftar et les prières de Tarawih, M. Omar Hattabi, l’ex-imam de ladite mosquée, sera honoré par la direction des affaires religieuses. «La direction des affaires religieuses et des waqfs ainsi que la population locale n’oublieront jamais tout le travail accompli avec abnégation et dévouement par M. Omar Hattabi, l’ex-imam de ce lieu de culte qui cumule 42 années de carrière, dont trente deux passées à Tizi-Gheniff, sans qu’elles ne soient entachées d’aucun problème. Nous lui souhaitons de vivre une heureuse et agréable retraite», termine M. Ali Naili, avant de remettre à cet ex-imam une médaille honorifique, un titre pour la «Omra» et un cadeau, comme il sera également remis d’autres cadeaux à l’intéressé par le comité religieux de ladite mosquée. Très touché par cet honneur qui vient de lui être réservé, tout ému, M. Omar Hattabi a remercié toutes les personnes qui s’empressaient de lui donner l’accolade.

Essaid Mouas.