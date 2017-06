Circoncisions et concours de récitation du Coran à Seddouk Oufella

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

L’association sportive et culturelle Issoulas du village Seddouk Oufella, dans le douar d’Amdoun, a organisé plusieurs festivités religieuses à l’occasion du Ramadhan. Les festivités ont démarré le 24ème jour du Ramadhan avec l’organisation d’une circoncision collective. Tout était fin prêt à 8h du matin. Les organisateurs ont mis à l’aise les enfants avant qu’ils subissent l’acte chirurgical, en leur distribuant jouets et friandises. Bus et voitures ont formé un cortège qui s’est ébranlé aussitôt vers l’hôpital d’Akbou sous les klaxons et les youyous de femmes. L’opération de circoncision a commencé vers 9h. Une fois cette dernière terminée, le cortège est retourné au village Seddouk Oufella où l’on attendait les enfants pour fêter cette journée. Des fanions et des ballons étaient accrochés un peu partout, embellissant tout le village. Les festivités ont continué le 26ème jour de Ramadhan avec un programme concocté à cet effet, dont la principale activité est le concours de récitation du coran. En effet, ce sont tous les apprenants des quatre villages (Seddouk Oufella, Tibouamouchine, Seddouk Ouadda et Ighil n’Djiber), formant le douar d’Amdoun n’Seddouk, qui ont été conviés à participer à ce concours, qui a débuté vers 10h à la mosquée du village. La grande fête a eu lieu dans la soirée avec une cérémonie purement religieuse, où l’imam du village a pris la parole, pour expliquer l’importance de tenir un tel concours religieux, qui aura un impact sur les jeunes désireux de suivre des études en théologie. Il a rappelé que Seddouk Oufella était un bastion de la culture islamique à l’époque de Cheikh Aheddad, un homme érudit qui a fondé une zaouïa qui formait des cadres en théologie des quatre coins du pays. Il était aussi guide de la Tarika Rahmania, une puissante organisation qui a fait propager l’islam à travers sa centaine de zaouïa, réparties sur le territoire national et comptant 300 000 fidèles. L’association Issoulas, à travers cette manifestation religieuse, veut sauvegarder des valeurs propres au village Seddouk Oufella qui ont été léguées par le valeureux Cheikh Aheddad. Une allocution pleine de sens a été suivie par un ‘‘madih’’ récité par la troupe de la mosquée du village. Place aux récompenses avec des remises de cadeaux aux enfants circoncis, et aux lauréats du concours de récitation du Coran. La soirée s’est terminée avec une pièce théâtrale dont les animateurs ont fait rire aux éclats les présents.

L Beddar.