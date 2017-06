Des bénévoles au chevet des malades à Sidi Aïch

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Pour redonner le sourire aux personnes malades, à l’occasion de l’Aïd, plusieurs associations ont organisé, dimanche dernier dans la matinée, premier jour de l’Aïd, une action de solidarité au profit des patients dans plusieurs pavillons de l’hôpital de Sidi-Aïch. Dans le souci de perpétuer les bonnes traditions au sein de la société, et semer les graines de la solidarité et de la fraternité, plusieurs associations, à l’image de "Tamusni Tinebdar", "Soummam éco-culture" de Sidi-Aïch… se sont rendues, séparément, au chevet des patients à l’hôpital éponyme le jour de l’Aïd. C'est afin de rendre le sourire aux visages de ces personnes, durant cette fête, que les membres de ces associations ont pris la décision de partager ces moments de joie avec ces personnes ayant besoin de réconfort. Une fois arrivés sur les lieux, le personnel mobilisé à cet effet les a accompagnés dans toutes les salles en commençant, bien sûr, par le pavillon des enfants. Ainsi, des cadeaux symboliques ont été offerts à ces petits enfants qui n'ont pas eu la chance de fêter l'événement en famille. «Ce geste symbolique, accompli dans l'affection et la tendresse a permis aux malades de rompre, un moment, avec la maladie qui pèse sur leur quotidien», confie Salim Aibout, président de l’association Tamusni Tinebdar.

B. D.