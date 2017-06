Le CRA et la sûreté de daïra au rendez-vous à l’hôpital de Boghni

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

C’est une tradition qui se répète lors d’événements comme celui-ci, le Croissant Rouge Algérien d’Assi Youcef et les policiers de la sûreté de daïra se rendent à l’hôpital, afin d’apporter du réconfort aux malades. C’est d’ailleurs une initiative louable que le directeur de cet Établissement public hospitalier et la directrice de garde ont très bien accueilli. Ainsi, le premier jour de la fête de l’Aïd El-Fitr, juste après la prière, ces agents et ces bénévoles ont rendu visite aux malades hospitalisés. Tout d’abord, ils se sont rendus au service hommes, puis à celui des femmes avant de passer à la chirurgie (hommes et femmes) et terminer au service de la pédiatrie. En plus de cette rencontre chaleureuse avec ces malades, notamment les enfants, ils ont distribué aux adultes des bouteilles d’eau minérale et aux enfants des jouets. «C’est une action que nous menons, notamment, à l’occasion des fêtes religieuses comme celle d’aujourd’hui. Notre objectif est tout d’abord de remonter le moral à ces malades qui fêtent l’événement loin de leurs familles, et puis aussi c’est pour perpétuer cette tradition propre à notre société. Nous remercions au passage les responsables de cet EPH qui nous ont ouvert les portes. Vraiment, ils nous ont facilité la tâche. Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous ces malades, en espérant qu'ils vont quitter leur lit d'hôpital et rejoindre leurs familles dans les prochains jours», nous répondra un membre du comité local du Croissant Rouge Algérien que nous avons joint au téléphone. Il est souligné que cette visite s'est déroulée dans un climat de fraternité exemplaire. «Nous sommes très contents que ces policiers viennent nous voir. Ils nous ont quand même apporté leur soutien et nous ne nous sentons pas dans l’isolement en ce jour de l’Aïd», dira un vieux, hospitalisé au service hommes. De telles actions ne sont qu’à encourager. Elles démontrent bel et bien que même si ces services de sécurité garantissent la sécurité des citoyens, ils participent aussi à ce genre de visites qui soulagent des malades esseulés durant ces journées de fête.

