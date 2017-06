Réconfort l’EPH Kaci Yahia de Saharidj

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

à Saharidj, dans la wilaya de Bouira, un groupe mixte d'une quinzaine de jeunes bénévoles, issus de diverses couches sociales, a rendu visite, toujours en ce premier jour de l’Aïd, aux malades hospitalisés à l'EPH Kaci Yahia de M'Chedallah. En cette journée de fête, des trousseaux ont été offerts pour les nouveau-nés, des effets vestimentaires pour leurs mamans, des couches pour bébés mais aussi pour adultes, des jouets et lingettes aux enfants hospitalisés et enfin des pantoufles à l'ensemble des malades. Le personnel de l'institution de la santé, réquisitionné pour cette journée, n'a pas été oublié. En effet, des jus, boissons gazeuses et gâteaux leur ont été distribués. Cette opération s'inscrit dans le programme d'activités de ce groupe de bénévoles : un collectif né spontanément il y a trois mois de cela à l’initiative d'un jeune adhérent à l'association de bienfaisance "Le cœur sur la main", domiciliée à Telemly (Alger). Selon le jeune Choubane Samih, l’association «Le cœur sur la main» leur a fourni les premiers lots d'aides destinés aux nécessiteux, les handicapés moteurs, et les orphelins. Des aides composées de chaises roulantes, couches pour adultes et enfants, des trousseaux de vêtements complets de tous âges, et des couffins de denrées alimentaires, distribué à travers les villages de la municipalité. Cela en parallèle à des dons des commerçants et de bienfaiteurs anonymes. Parmi ces bénévoles figurent quatre filles, dont deux handicapées. A noter, pour la fin, que l'un des volontaires fera savoir que des préparatifs sont en cours, pour organiser des sorties récréatives et des excursions à la mer et en montagne au bénéfice des handicapés de la commune de Saharidj.

O. S.