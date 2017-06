Dans la fraternité et la joie à Tamokra

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

La fête de l'Aïd El-fitr a eu lieu dans une ambiance festive, empreinte de fraternité et de joie, dans la localité de Tamokra.

Même si les villageois ont passé un Ramadhan quelque peu difficile à cause de la pénurie de l'eau potable sur les réseaux de distribution et la canicule, il n'en demeure pas moins que cela n'a pas, pour autant, gâché cette fête religieuse, que les enfants, notamment, attendent avec impatience. Toutefois, ce qui a marqué cette fête de l'Aïd, c'est l’organisation de "Timechret" ou "Louziaâ" (distribution de parts de viandes à tous les habitants) à la veille de cet événement. En effet, les habitants des villages de Taourirt, Boukerdous, Boutouab et Tassira ont perpétré la tradition séculaire de "Timechret", en sacrifiant plusieurs têtes de bovins, dont la viande a été partagée équitablement entre les familles de ces villages ruraux, à l'image du village Tassira, où les organisateurs ont procédé au sacrifice de trois bœufs à deux jours de l'Aïd El-Fitr, pour pouvoir répartir toutes les quotes-parts sur les habitants. «Nous organisons cette tradition à la veille de chaque Aïd El-Fitr, pour permettre à tous les villageois, riches comme pauvres, d'avoir des parts de viande dans la fraternité et la convivialité. Cette coutume, qui nous vient de nos ancêtres, est toujours ancrée chez nous, car elle permet de raffermir les liens fraternels entre villageois et de "semer" la tolérance et l'entraide entre les habitants d'une même localité. Et puis, quoi de mieux qu'un rite pareil pour lutter contre l'individualisme et le matérialisme qui ont, de nos jours, envahi notre société, lui faisant perdre beaucoup de ses valeurs morales», affirme un villageois de Tassira. Dans le même ordre d'idées, les habitants du village Bicher ont organisé un volontariat qui consistait en le nettoyage et désherbage du cimetière du village. C'est dire que dans les villages perchés de la commune de Tamokra, il subsiste encore ces coutumes et autres traditions d'entraide et de fraternité qui consolident les liens entre les habitants.

Syphax Y.