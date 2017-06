3 765 logements à distribuer avant la fin de l’année

Par DDK | Il ya 1 heure | 163 lecture(s)

Pas moins de 3 765 logements sociaux seront distribués au niveau de 42 communes de la wilaya de Bouira avant la fin de l’année 2017. C’est ce qu’a indiqué un communiqué de la cellule de communication de la wilaya de Bouira. Selon la même source, l’affichage des listes des bénéficiaires a commencé le 18 juin dernier et va se poursuivre encore au cours du mois de juillet. Le communiqué a souligne que l’affichage des listes a concerné, jusque-là, les communes de Raouraoua (un quota de 59 logements), Taghzout (145 unités), Bir Ghbalou (310 unités), et Ouled Rached (68 unités). S’agissant du quota des 440 unités de la commune de akhdaria, il est indiqué que l’affichage de la liste interviendra dans les prochains jours à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance et de la jeunesse. Le même communiqué ajoute que, dans la commune de Bouira, il est prévu la distribution de 814 logements sociaux. L’affichage de la liste aura lieu dans les prochains jours. A rappeler que le wali de Bouira avait insisté auprès des responsables locaux à ce que cette liste soit rendue publique avant leur départ en congé d’été.

