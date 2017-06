Hommage aujourd’hui aux 520 martyrs

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

La section de Makouda de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) organise, aujourd’hui samedi, en collaboration avec le Musée régional de Tizi-Ouzou, un hommage aux martyrs de la Guerre de libération nationale de la région de Makouda, une localité située à une trentaine de kilomètres au Nord de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris auprès des organisateurs. Cette fête se veut grandiose et à la hauteur de la date de la célébration du 55e anniversaire de la fête de l’Indépendance de l’Algérie. Une date inoubliable pour toute les familles algériennes qui ont sacrifié, au moins, un de leurs enfants, si ce n’est plus, pour que l’Algérie vive libre et souveraine. À rappeler que la région de Makouda a, elle seule, donné plus de 520 martyrs pour l’Algérie. Parmi ces maquisards, quatre-vingts d’entre eux sont toujours en vie. A noter que la cérémonie d’aujourd’hui se tiendra au niveau du Musée régional de M’Douha, à Tizi-Ouzou, en présence de la famille révolutionnaire. Des témoignages et autres interventions d’anciens maquisards marqueront cette journée commémorative, en sus de la projection d’un film documentaire sur la région de Makouda.

Nadia Rahab