Des souscripteurs se plaignent

Une trentaine de souscripteurs AADL 2001/2002 de la wilaya de Tizi-Ouzou, représentés par un collectif, viennent de saisir le ministre de l’Habitat, pour manifester leur «consternation face au ralentissement excessif des travaux de réalisation des dits logements».

À noter que le chantier des logements en question est implanté au pôle d’excellence d’Oued Fali. Les souscripteurs dénoncent le non-respect des délais impartis pour la réalisation du projet, censé durer 28 mois, soit du 12 janvier 2015 au 12 avril 2017. Les protestataires se disent également ‘’déçus’’ par leurs représentants, ‘’qui ne défendent pas leurs droits comme ils l’auraient souhaité’’. Ces demandeurs de logements ne vont pas de main forte, puisqu’ils accusent l’Association AADL de la wilaya, à laquelle ils dénient dorénavant toute représentativité, de «laxisme envers qui de droit, détruisant de la sorte l’espoir de nombreux souscripteurs qui ont cru en elle». Après une série de griefs, le collectif prend la décision de se désengager de cette association et se démarque de toutes ses actions futures. «Par contre, nous sommes engagés à aider les responsables locaux et à défendre les droits de tous les souscripteurs 2001/2002 », ajoutent les contestataires. S’adressant au ministre de l’Habitat, ils précisent que «le taux réel d’avancement des travaux ne dépasserait pas les 50% pour le projet des 2000 logements». À l’adresse du même responsable, ils ajoutent que «les ilots 1, 2, 3, 4, 5 et 6, susceptibles d’être réceptionnés en septembre, car ayant atteint un taux d’avancement appréciable, ne sont pas encore raccordés aux réseaux divers (eau potable, électricité, gaz et assainissement)». Par ailleurs «les travaux des ilots 7, 8, 9, 10, et 11 sont encore au stade de préparation de la plate-forme de radier». En rappelant les différentes démarches effectuées à tous les niveaux, le collectif en appelle au ministre, pour lui «demander d’user de ses responsabilités pour intervenir auprès de la direction de l’AADL de Tizi-Ouzou». Pour illustrer ce retard, ils rappellent également que dans certaines wilayas, l’on se prépare à remettre les clés aux souscripteurs de l’année 2013. «Un comble», s’indigent-ils.

