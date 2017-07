Plusieurs évacuations aux urgences

Par DDK | Il ya 14 minutes | 6 lecture(s)

Un incendie s’est déclaré mercredi matin, dans un appartement situé sur le boulevard du premier Novembre, dans la ville d’Aïn El Hammam. Une épaisse fumée et des cris ont attiré l’attention des passants qui, paniqués, s’étaient rassemblés dans le rue. Dans le cabinet d’un médecin, se trouvant en face de l’immeuble sinistré, habité par plusieurs familles, se trouvait Mohamed, un jeune homme de 40 ans. Attiré par les bruits, il accourt et pénètre dans l’immeuble. Guidé par la fumée, il fracture la porte du studio, où se trouvaient une femme et ses trois enfants prisonniers des flammes. Il réussit, grâce à son courage, à faire sortir les quatre personnes qu’il emmena dans un appartement des étages supérieurs. Les pompiers, arrivés rapidement sur les lieux, prirent le relais pour éteindre l’incendie. Plusieurs personnes souffrant de problèmes respiratoires, dus à l’inhalation des gaz dégagés par l’incinération de matelas en mousse, ont été évacuées vers les urgences de l’hôpital d’Aïn El Hammam. Fort heureusement, leurs jours ne sont pas en danger. À noter également la présence, sur place, des éléments de la sûreté de daïra, venus faciliter la tâche aux soldats du feu, gênés dans leurs mouvements par des badauds qui s’étaient rassemblés devant la maison.

A. O. T.