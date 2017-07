Les villageois de Vou Hamou ferment la mairie

Par DDK | Il ya 34 minutes | 49 lecture(s)

Les habitants du hameau de Vou Hamou, situé à trois kilomètres au Nord-ouest du chef-lieu d’Aïn-Zaouïa, ont procédé, tôt dans la matinée d’hier, à la fermeture du siège de leur APC, pour réclamer de l’eau potable, notamment. «Comme vous le savez, ce n’est pas la première fois que nous recourons à ce genre d’action et ce n’est pas de gaité de cœur. Nous avons fermé le siège de la mairie pour essayer d’attirer, encore une fois, l’attention des autorités sur le problème d’eau potable qui persiste. Nous ne pouvons plus continuer à subir ce calvaire. Des promesses nous ont été faites par les différents responsables des services concernés, mais jusqu’à présent rien de concret. La canicule atteint son apogée et nous n’avons aucune goutte d’eau dans nos robinets», déclare, en colère, ce membre du comité de village. Les villageois ont tenu également à dénoncer cet interminable chantier confié à une entreprise privée, au niveau de l’école primaire du village, dont les travaux s’éternisent, mettant ainsi en danger les élèves qui y sont scolarisés. Par ailleurs et malgré toutes nos tentatives de joindre le premier magistrat de ladite localité, en l’occurrence M. Merzouk Haddadi, celles-ci sont demeurées vaines.

Essaid Mouas