L'APC dévoile son programme

Par DDK | Il ya 57 minutes | 79 lecture(s)

De nombreuses activités sont prévues dans toute la daïra de Draâ El-Mizan pour célébrer, comme il se doit, le 55e anniversaire de la Fête de l'indépendance.

L'APC de Draâ El-Mizan a dévoilé son programme. Ainsi, demain, dès huit-heures du matin, des chants patriotiques seront entonnés, à forts décibels, dans la cour de la mairie. Puis, est prévu un rassemblement, avant le dépôt de la rituelle gerbe de fleurs au monument aux morts du centre-ville, à la mémoire des martyrs tombés au champ d'honneur, pour que l'Algérie devienne libre et indépendante. Du côté des expositions, les organisateurs ont retenu deux endroits. Tout d'abord, à la maison de jeunes Arezki Mansouri, le public aura l'occasion d'avoir un regard sur les portraits des martyrs de la révolution, notamment des cinq colonels de l'ex-commune mixte, à savoir Krim Belkacem, Amar Ouamrane, Ali Mellah, Mohamed Zammoum, dit Si Salah, et Slimane Dehilès. En plus, des coupures de journaux, relatant l'engagement de la région dans le combat libérateur, seront à l'affiche. En soirée, un documentaire sur la guerre d'Algérie sera projeté, alors qu'au monument du centre -ville, une pléiade de chanteurs locaux animeront un gala artistique. A partir de dix-heures du matin de ce mercredi, 5 juillet, ce sont des athlètes d'arts martiaux qui feront des exhibitions à la bibliothèque communale. En alternance, l'APC a programmé d'honorer quatre moudjahidine, deux sportifs nationaux, les lauréats de l'examen de fin du cycle primaire et du moyen de la commune, ainsi que les meilleurs établissements des cycles primaire et moyen de la daïra. C'est dire que c'est une journée pleine d'activités qui est attendue à l'occasion de cette Fête nationale. "Il y aura d'autres surprises", confiera une source proche de la commission d'organisation de ces festivités.

Amar Ouramdane