Des villageois ferment le siège de la daïra

Les habitants de l’Arch Ath Saïd, dans la commune de Mizrana, ont procédé, hier, à la fermeture du siège de la daïra de Tigzirt, sise à une quarantaine de km au Nord de la wilaya de Tizi-Ouzou, pour dénoncer la pénurie d’eau qui sévit dans leur localité et la route ‘’dégradée’’ reliant leur village au chef-lieu communal. Ce sont les deux préoccupations principales exprimées par les protestataires qui demandent la prise charge, en urgence, de ces doléances. Selon les protestataires, ces dernières ont été soulevées auprès des autorités locales depuis plus de deux ans et rien n’a été fait à ce jour. «Notre village est marginalisé, on n’a bénéficié d’aucun projet», ont-ils déploré. «Les conditions de vie y sont lamentables», tempêtent-ils. En plus de réfection de la route reliant le village Aït Saïd au chef-lieu communal et l’alimentation en eau, d’autres points ont été également soulevés par les contestataires, à l’exemple de la réparation du réseau de l’alimentation en eau potable et le raccordement du village à la fibre optique. À travers cette action de rue, les protestataires désirent se faire entendre par les responsables de la wilaya pour qu’ils interviennent et régler leurs problèmes. A signaler que le problème de la pénurie de l’eau potable touche plusieurs localités de la wilaya, dont Bouzeguène, Maâtkas et Azeffoun. Elle a même été à l’ordre du jour d’une session ordinaire à l’APW.

