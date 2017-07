Trois morts et onze blessés

Par DDK | Il ya 56 minutes | 80 lecture(s)

Au moins trois personnes ont été tuées et onze autres blessées dans un accident de la circulation survenu, hier après-midi, sur l’autoroute Est-Ouest, près du chef-lieu de la commune de Bechloul, à l’Est de la wilaya de Bouira. Il s’agit d’un impressionnant carambolage, survenu vers 16h, entre deux camions et neuf voitures touristiques. Les secouristes de la Protection civile, intervenus sur le lieu de l’accident, ont évacué les victimes vers les urgences de l’hôpital de Bouira. Selon une source hospitalière, trois personnes ont été tuées sur le coup et onze autres personnes ont été blessées, dont deux se trouvent dans un état critique. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité afin de déterminer les causes exactes de cet accident qui a provoqué un long embouteillage sur ce tronçon routier important.

O. K.