L’association SOS enfant est née

Par DDK | Il ya 56 minutes | 69 lecture(s)

L’association de wilaya à caractère social, SOS enfant, vient d’être créée officiellement. Un groupe de jeunes, soucieux du devenir de l’enfant et sa prise en charge pour son épanouissement, ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de passer à l’action. Le jeune président de l’association, Hamrani Bilal, indiquera à ce propos : «L’idée de créer cette association remonte à 2013. En ce moment et grâce à l’initiatrice de ce projet, Mme Kerbib Wissam, nous avons organisé plusieurs activités, dont une visite au service de pédiatrie de l’EPH d’Azazga et des sorties vers l’orphelinat de Boukhalfa et vers l’EPH de Tigzirt. Notre souci premier est de venir en aide aux enfants et de lutter pour garantir leurs droits. Nous axons nos efforts sur le travail de sensibilisation et l’organisation de diverses campagnes, pour contribuer à l’épanouissement de l’enfant». Au sujet des activités prévues à l’avenir, notre interlocuteur informera : «Nous avons un projet consistant en une caravane baptisée ‘’La caravane de l’enfant’’ qui sillonnera les quatre coins de la wilaya à partir 1er décembre prochain jusqu’au 31 mai 2018. Le programme de celle-ci prévoit de l’animation, des conférences, des débats, des expositions et des concours et jeux de réflexion. Nous allons, aussi, essayer de créer des centres de loisirs pour enfants dans les villages».

H. T.