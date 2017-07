Plusieurs projets inaugurés

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

À l’occasion de la célébration du 55e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, la commune de Souama, à 55 km du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, a été au rendez-vous.

Plusieurs activités ont été programmées. Dès la matinée, les autorités locales, la société civile et les villageois se sont rassemblés au siège de l’APC. La délégation s’est ensuite dirigée vers le village de Belghozli pour déposer une gerbe de fleurs au monument du village, à la mémoire des huit femmes brulées vives en 1957. Ces dernières ont refusé de voter lors de référendum organisé par De Gaulle. Pas loin de là, au village Ait Zellal, une autre gerbe de fleurs a été déposée au niveau du carré des martyrs de ce deuxième plus grand village de la commune. La même opération a été effectuée aux villages Tagelt, Oumadène, Iguer et le chef-lieu de la commune, à savoir le village Souama, situé au lieu-dit El Hed. En outre, toujours pour la même occasion, les autorités locales ont procédé à l’inauguration de plusieurs projets, à savoir notamment la cantine scolaire de l’école Iguer, dont le projet lancé en 2015, a été réalisé sur fond du budget communal. Le jardin public de Souama, réalisé en un temps record, a été inauguré officiellement hier. Outre ces projets, on notera aussi l’inauguration du nouveau siège de la commune. Cette belle bâtisse de trois niveaux, a coûté dans les 6 milliards. Les travaux de réalisation ont commencé en 2010. Quatre entreprises se sont succédé à sa réalisation. Pour terminer cette journée de fête nationale, les invités ainsi que les citoyens de la commune ont été conviés à une offrande offerte par l’APC.

Exposition de photos et de livres

Par ailleurs, une exposition de plus d’une centaine de photos inédites de martyrs de la guerre de l’indépendance a été organisée au niveau de la place du village, par M. Hadjab Saïd, fils de chahid et secrétaire général de l’organisation national des enfants de chouhada à Souama. L’objectif de cette exposition, selon M. Hadjab, est de «faire revivre la mémoire collective et faire connaître aux nouvelles générations les martyrs de l’Algérie, mais surtout ceux du village». Sur les toiles exposées, on pouvait distinguer les photos de Ferhat Abass, Abane Ramdane, Khider, Mohamed Khemisti, Hassiba Benboali, Ali Melah, Bouguerra, Djamila Bouhired, le colonel Amirouche, Issat Idir, Didouche Mourad ainsi que les 127 martyrs du village Souama. Les photos ont été recueillies de différentes sources, a-t-on appris. Certaines héritées du père chahid et d’autres collectionnées à travers les années. Cet homme passionné d’histoire a voulu faire partagé sa passion et transmettre cet héritage qui revient de droit à la nouvelle génération, selon lui, qui dira-t-il encore, «doit non seulement connaître l’histoire du pays mais aussi s’impliquer dans sa préservation». Plusieurs livres et mémoires ont été exposés et mis à la disposition des citoyens du village. «Une initiative à saluer et à encourager», diront les villageois.

K. H.