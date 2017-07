Des festivités à domination sportive à Frikat

Par DDK | Il ya 10 minutes | 1 lecture(s)

Dans cette municipalité, à l’occasion de la Fête de l’indépendance, c'était la veille que le programme retenu à cet effet a été lancé au niveau de l'école primaire Essaïd Titouche. En plus du dépôt de gerbes de fleurs aux carrés des martyrs du chef-lieu communal et d'Ath Ali et d’autres villages, les organisateurs ont prévu deux activités sportives : exhibition de boxe chinoise (kick-boxing) et un gala de boxe. La cour de l'école a été trop exiguë pour contenir toute la jeunesse venue suivre des combats de haut niveau. Pour l'occasion, l'APC a invité les associations, les comités de villages et des membres de la société civile, ainsi que les responsables de la polyclinique à assister à ces festivités. Concernant le gala de boxe, il a été animé par des pugilistes des clubs sportifs amateurs de Frikat, Draâ El-Mizan, Azazga, Ouguenoun, Ath Saâda... Durant plus d'une heure et demie, l'assistance a eu droit à des combats qui ont fait vibrer les rings. Par ailleurs, M. Lazouzi Abdennour, président du CSA de la boxe chinoise, a donné le ton avec ses athlètes des champions régionaux et nationaux, en présentant des exhibitions qui ont tenu en haleine le grand public présent, sachant que ce sport reste méconnu pour la plupart des jeunes. «Nous célébrons aujourd'hui le 55e anniversaire de notre indépendance. C'est notre indépendance», clamera le président d'APC M. Simane Ouali en direction des jeunes qui l'applaudiront si fort. Et de poursuivre: "Si vos aînés ont tout donné pour que notre pays vive libre et indépendant, il est de votre devoir de reprendre ce flambeau et de poursuivre leur combat. La responsabilité vous incombe. Elle est entre vos mains. Ne laissez personne franchir la ligne rouge. L'intégrité territoriale de notre pays est sacrée. Vous devez faire attention à la paix et à la stabilité de notre pays. Le sang de nos valeureux martyrs n'a pas encore séché. Vive l'Algérie et gloire à nos martyrs". De son côté M. Rafik Berhoune, chargé des activités, n'ira pas par trente six chemins, en déclarant que l'APC ‘’fait tout pour développer le sport au niveau de la commune’’. Il citera en exemple le stade qui vient d'être engazonné et qui sera opérationnel dans les prochains jours. Au terme de ces deux activités sportives, des prix et des diplômes de participation ont été décernés aux participants. Avant la clôture, un appel a été lancé aux jeunes pour rallier, dans la soirée du 5 juillet, la ville de Draâ El-Mizan où un gala artistique devait être organisé.

Amar Ouramdane