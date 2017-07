Appel à solidarité

Par DDK | Il ya 22 minutes | 1 lecture(s)

Le nommé Youcef du village Issoumaten, relevant de la commune et daïra d’Azeffoun, a 60 km au Nord de Tizi-Ouzou, est dans un état de santé critique. Âgé de 37 ans et père de 2 enfants en bas âge, Youcef est atteint d’une maladie qui nécessite une prise en charge, dont le coût est au-dessus de ses moyens, dans une clinique privée. À cet effet, tous les moyens sont mis en œuvre pour collecter la somme faramineuse que nécessite son hospitalisation. Le comité de village, ainsi que des associations et de jeunes bénévoles se sont mobilisés pour réunir la somme demandée, afin de redonner le sourire à ce père de famille lequel ne peut que compter sur les âmes charitables et l’élan de solidarité des citoyens, pour une éventuelle prise en charge. Ce comité de village a, également, mobilisé tous les jeunes dans les villes voisines, afin de collecter des dons. À noter que deux numéros de téléphone : le 0771 77 12 11 et le 0773 83 51 37, sont mis à la disposition de bienfaiteurs.

A Iber.