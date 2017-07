Les cultivateurs sur leurs gardes à Draâ El-Mizan

Par DDK | Il ya 21 minutes | 1 lecture(s)

Dans la nuit de mardi à mercredi, aux environs de 21h30, un départ de feu a été observé au niveau d’un champ de blé non encore moissonné, à Azrou N’Tamarth. Aussitôt l’alerte donnée, de nombreux citoyens des environs, pour la plupart des cultivateurs, se sont mobilisés pour circonscrire l’incendie avec tous les moyens dont ils disposaient. «Nous vivons avec le stress qui nous tord le ventre depuis le début de la campagne labours-semailles et jusqu’au moment où nous livrons notre récolte à la coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) à Draâ Ben Khedda», nous confie un céréaliculteur. Notons que le feu a été très vite maîtrisé par les agriculteurs, avant même l’arrivée, pourtant rapide, des éléments de la Protection civile.

Essaid Mouas.