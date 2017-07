Plusieurs hectares d’oliveraies partis en fumée !

Par DDK | Il ya 21 minutes | 1 lecture(s)

La fête de l’Indépendance et de la jeunesse a vite tourné en catastrophe mercredi à Maâtkas, où un incendie s’est déclaré au lieu dit Tassift N’Merouane, pour se propager ensuite vers d’autres lieux boisés, particulièrement d’oliviers. En effet, il était environ 13 heures quand le foyer d’incendie en question est parti depuis un Oued séparant les villages Aït-Zaïm et Aït-Ahmed de ceux des Ath Mouh Oussaïd et Tala Meda. Favorisées par les brises estivales, les flammes se sont propagées, comme une trainée de poudre, atteignant même des habitations dans les derniers villages précités. Les équipes de la protection civile, dépêchées depuis les unités avoisinantes et, notamment, de Draâ Ben Khedda et du chef-lieu de Tizi-Ouzou, sont arrivées aussitôt informées et ont commencé à sécuriser, dans un premier temps, les maisons esseulées en plein zone boisée. Le Plan Orsec étant déjà déclenché, les autorités locales (commune et daïra) ont également renforcé le dispositif de lutte anti-incendie avec les camions-citernes des deux communes de Maâtkas et de Souk el Ténine. Les éléments de l’ADE se sont également déplacés sur les lieux avec tous leurs moyens mobiles et plus particulièrement leurs camions-citernes qui ne cessaient, tout au long de l’après-midi, de ravitailler les pompiers. «Un grand hommage est aussi à rendre à tous les jeunes des villages d’Aït-Ahmed, Aït-Zaïm, Tala Meda, Ath Mouh Oussaïd et Berkouka ont donné, vaillamment, un coup de pouce aux éléments de la protection civile qui ont été honnêtement à la hauteur», témoigne un sexagénaire. Ainsi, il est certain que des vies ont été sauvées, mercredi dernier, notamment aux villages de Tala Meda et Ath Mouh Oussaïd où le feu a été circonscrit de justesse devant des habitations. Il y a lieu de souligner que l’absence de pistes agricoles a été très handicapante durant de combat contre les flammes. La nécessité de relancer le débat sur l’impératif de l’ouverture de ces pistes est, plus que jamais, d’actualité. La manque d’eau potable, et, par ricochet, son ‘’sévère’’ rationnement est également évoqué par l’opinion à l’occasion de cet incendie, dont on ignore, encore, l’origine.

C. A.