Le manque d’eau soulève la colère

Les comités de villages du pôle-Est de la commune de Yakouren menacent de recourir à une action «spectaculaire», si la direction des ressources en eau de la wilaya de Tizi-Ouzou n’honore pas ses engagements. En effet, dans une déclaration rendue publique, sept comités de villages de la région Est de la localité de Yakouren, à 46 km du chef-lieu de wilaya, à savoir Begoub, Tinsaouine, Tamliht, Boumensour, Tougana, Tighilt Bouksas, Aouana, ont lancé un ultimatum d’une semaine, à partir du 2 juillet dernier, à l’ADE : «Honorez vos engagements, avant de procéder à une action spectaculaire pour faire valoir notre droit», menace-t-on. Et d’ajouter : «La décision de recourir à cette démarche a été prise suite au non-respect des engagements pris par la direction de l’ADE de la wilaya de Tizi-Ouzou lors de la réunion tenue, le 7 mai dernier, au siège de la daïra, sous la présidence du chef de la daïra.» Lors de cette réunion, souligne-t-on, il a été convenu de rendre la chaîne AEP alimentant ces villages fonctionnelle avant le 10 juin dernier. Mais à ce jour, l’eau ne coule toujours pas dans les robinets. Une situation déplorable qui ne laisse pas d’autre choix aux villageois que de hausser le ton après la fin de cet ultimatum lancé par «sagesse», dit-on dans la déclaration. À noter que ce problème touche plusieurs villages de la wilaya de Tizi-Ouzou à longueur d’année, mais qui se voit s’accentuer notamment durant la saison de chaleur. Les actions de protestation se multiplient et le ras-le-bol des habitants se ressent au fil des années. Malgré les multiples promesses, la direction des ressources en eau ainsi que celle de l’hydraulique de la wilaya ne parviennent toujours pas à régler ce problème. La wilaya de Tizi-Ouzou recèle de très importantes ressources hydriques et les responsables du secteur avouent que le problème réside dans la «mauvaise» gestion, ce qui est encore plus grave d’autant plus que le diagnostique de la situation a été fait depuis longtemps, mais sans pour autant apporter des solutions pour apaiser la souffrance des milliers de citoyens de la wilaya.

Kamela Haddoum.