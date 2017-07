Les villageois interpellent le ministre de la Santé

Par DDK | Il ya 17 minutes | 1 lecture(s)

Les habitants du village Aït Yacoub, dans la commune d’Irdjen, ont exprimé leur colère et détresse quant à l’anarchie qui prévaut à la clinique d’Irdjen. Ils ont dressé un tableau noir de la situation au sein dudit établissement qui relève de l’EPSP de Larbâa Nath Irathen. «Une structure sanitaire flambant neuve construite à coups de milliards qui ne propose que de piètres prestations qui ne répondent aucunement aux besoins d’une population de près de 15 000 habitants (...) », peut-on lire dans une correspondance adressée au ministre de la Santé de la population et de la réforme hospitalière. «Si les dispositions du décret exécutif numéro 07-140 du 19 Mai 2007, fixent de manière précise les missions fondamentales de la structure, il se trouve qu’il en est autrement sur le terrain où l’on constate chaque jour que l’établissement fait juste office de dispensaire de soins légers», déplorent encore les signataires. «Indisponibilité de réactifs pour les moindres analyses sanguines, cabinet dentaire quasi inopérant, absence d’appareils de contrôle et de certains produits vitaux pour une prise en charge efficace du patient, la polyclinique d’Irdjen, au grand malheur de sa population, souffre d’une litanie des carences, pas même un moyen d’évacuation (ambulance), réduisant ainsi son existence à une escale avant de rendre l’âme», dénonce-t-on encore, en condamnant «cette attitude méprisante et ce désintérêt avéré à l’endroit de toute une population». Le comité de village d’Aït Yacoub sollicite ainsi «l’intervention du ministre afin de réhabiliter cette structure dans son fonctionnement optimal tel qu’édicté par la législation et la réglementation en vigueur», ignorant du coup totalement le DSP, censé logiquement veiller localement sur le bon fonctionnement des structures sanitaires.

K. H.