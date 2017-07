Un piéton percuté par un véhicule

Par DDK | Il ya 27 minutes | 53 lecture(s)

Dans la nuit du lundi à mardi, à vingt-trois heures, un piéton a été gravement blessé après avoir été percuté violemment par un véhicule. Ce dernier, de marque «Dacia/Sandero» et immatriculé à Bouira, se dirigeait vers le Sud lorsqu’il a percuté et renversé ce quadragénaire, descendant du centre-ville pour se rendre à son domicile, situé dans l’une des cités en contrebas. Les lieux étaient assez éclairés et les personnes présentes à proximité, qui profitaient de la fraîcheur de la nuit, ont, aussitôt, accouru pour porter secours à la malheureuse victime, alors que le chauffard a pris la fuite, mais son numéro d’immatriculation a été enregistré par l’un des citoyens venus secourir la victime. Aussitôt avisés, les éléments de la sûreté de daïra et ceux de la protection civile arrivèrent en même temps. Placé sur un brancard après les prises de quelques photos par un policier de l’équipe scientifique, le quadragénaire a été aussitôt évacué vers le service des urgences de l’EPH Krim Belkacem. Par ailleurs, lorsque les témoins allaient remettre le numéro d’immatriculation du véhicule aux éléments de la sûreté, ces derniers les ont informés que le chauffeur en question ne s’était pas enfui, mais s’est rendu au commissariat.

Essaïd Mouas.