Les meilleurs élèves primés

Une cérémonie de récompense en l’honneur des meilleurs élèves a été organisée, hier, à l’école primaire Frères Moula de Tala Athmane. L’initiative est à mettre à l’actif de la direction de l’établissement et des parents d’élèves.

Une occasion pour féliciter et honorer, également, des candidats reçus à l’examen de 5e, même si le résultat de cette année «est un peu mitigé par rapport aux années précédentes», a déclaré un parent d’élève. La cérémonie de distribution de cadeaux et d’attestations d’encouragement a été organisée au niveau de la cantine scolaire, où plus de 70 élèves ont été primés en présence de nombreux parents d’élèves et quelques invités. «En attendant le renouvellement du bureau de l’association de parents d’élèves de l’école, nous avons préféré organiser ce rendez-vous au nom des parents d’élèves et la direction de l’école. 70 élèves ont été récompensés. Chaque enseignant de l’établissement nous a proposé cinq élèves de sa classe, en plus de certains lauréats de l’examen du 5e», précisera un parent d’élève, en l’occurrence Lounès Benkanoun qui tient «à remercier les élèves pour leur lucidité et leur persévérance dans leurs études, ainsi que leurs enseignants qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce rendez-vous». Alors que la cérémonie de remise de cadeaux s’est déroulée dans une ambiance des grands jours et de sérénité, où une la fierté était très visible sur les visages des parents et de leur progéniture, nombreux sont ceux qui remettent en question le choix des élèves retenus à récompenser. «L’initiative est à saluer et à encourager, mais le choix des élèves à primer reste à désirer. On fixe le résultat final comme objectif, or, en pédagogie, il y a lieu de prendre en considération les efforts fournis tout au long de l’année, c’est-à-dire tout au long du processus. Il y a lieu de revoir même le système d’évaluation actuel. Je dirai que même l’évaluation sommaire a montré ses limites», commentera un autre parent d’élève. Toujours dans le même sillage, un autre parent, apparemment déçu, soulignera que «tous les élèves reçus à l’examen du 5e devraient être primés et non seulement les meilleurs». De leur part, les organisateurs parlent «de manque de moyens financiers et humains et de la non-implication de gens censés apporter un plus à ce genre de rendez-vous».

Farida E. H.