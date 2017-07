Réception au CEM d’Ouaghzen

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Une trentaine d’enseignants, employés et retraités du CEM d’Ouaghzen, à trois kilomètres à l’Ouest du chef-lieu d’Aïn El Hammam, se sont retrouvés, mardi dernier, lors d’une sympathique cérémonie de remerciements à Mme Baya, partie en retraite dernièrement. La nouvelle retraitée, qui a arpenté les bureaux de l’administration du collège pendant plus de trente ans en tant que secrétaire de direction, était émue par cette considération à son égard. Il était difficile de rassembler le personnel en cette période de fêtes et de vacances. Mais ceux qui avaient été informés à temps se sont fait un plaisir de venir à cette rencontre, qui a permis, aussi, à d’anciens employés et enseignants du collège de retrouver leurs collègues qu’ils avaient quittés depuis longtemps. «Pour cela, on remercie les membres du personnel, initiateurs de cette réception», déclare un enseignant. En sus de la cérémonie de remise de cadeaux et des discours élogieux, de petits groupes se faisaient un plaisir de rappeler les anecdotes vécues lors de leurs longues carrières respectives, ajoutant de la bonne humeur à ce rendez-vous. Ils n’ont pas non plus oublié, à l’occasion, de se rappeler les noms de ceux qui avaient marqué «la belle époque» du collège, d’où sont sortis de nombreux cadres. «On constate, avec nostalgie, qu’avec le départ de Baya, qui sera suivie bientôt par quelques autres employés, une page du CEM d’Ouaghzen vient de se fermer définitivement. Place aux jeunes générations qui auront la responsabilité de mener à bien leurs missions», déclare une enseignante. Rappelons, par ailleurs, que cet établissement d’éducation n’est pas encore baptisé, malgré plusieurs tentatives dans ce sens. Il continue d’être désigné du nom du village voisin.

A. O. T.