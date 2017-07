Le corps de Ferhat repêché à Jijel

Par DDK | Il ya 45 minutes | 98 lecture(s)

Le corps du jeune homme porté disparu le 26 juin dernier sur la plage de Boulimat, sur la côte ouest de Béjaïa, a été localisé et repêché, mercredi dernier, sur une plage de la wilaya de Jijel.

L’information est confirmée par le commandant Soufi, chargé de communication à la Protection civile de Béjaïa. La victime, Ch Ferhat, est native de la commune de Feraoun, a précisé notre source. Pour rappel, aussitôt l’alerte de la noyade donnée, les plongeurs de la protection civile ont enclenché une vaste opération de recherche. « (…) Nos plongeurs n’ont pas cessé de le chercher, mais le corps avait été emporté par le courant. Il a été repêché par les secours de la wilaya de Jijel», a expliqué le commandant Soufi. La famille peut enfin faire son deuil. «La famille a été immédiatement informée par le chef d’unité de la marine de Béjaïa pour confirmer l’identité du défunt», a indiqué le commandant Soufi. L’enterrement devait avoir lieu avant-hier en fin de journée. Le nombre total de morts par noyade enregistré sur les plages de la wilaya depuis le début de la saison estivale s’élève ainsi à cinq, selon la même source.

Plus de deux millions de baigneurs

Comme attendu, les plages de la wilaya de Béjaïa ont été prises d’assaut par les estivants, notamment après la fin du mois de Ramadhan. Selon les derniers chiffres communiqués par la protection civile de Béjaïa, pas moins de 2 240 000 baigneurs ont été enregistrés sur les 33 plages autorisées à la baignade, du 1er juin au 12 juillet. Les maîtres nageurs, surveillants de baignade et éléments de la protection civile de la wilaya ont effectué 1 255 interventions sur ces plages dans le cadre du dispositif mis en place pour veiller à la sécurité des baigneurs. Ainsi, 559 personnes de tous âges ont été sauvées de la noyade grâce à la vigilance et l’intervention rapide des éléments de la protection. 615 autres personnes ont elles bénéficié de soins sur place pour diverses causes, alors que 16 personnes ont été évacuées vers les différentes structures sanitaires, a affirmé notre source. La Protection civile de Béjaïa a également sauvé quelque 64 personnes à bord de diverses embarcations, a encore souligné le commandant Soufi dans un bilan communiqué récemment à la presse.

Boualem Slimani.