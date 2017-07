Un enfant percuté par un camion

Par DDK | Il ya 45 minutes | 94 lecture(s)

Dans la soirée de jeudi, vers 20h30, sur la route dite d’Alger, un enfant de 3 ans a été percuté violemment par un camion K60 de marque SNVI. Il avait échappé à la vigilance de ses parents et était sorti de la maison qui donne sur cette importante artère, très animée à cette heure-là de la soirée. Des personnes qui avaient assisté à l’accident ont immédiatement évacué la petite victime, à bord du véhicule d’un particulier, vers le service des urgences de l’EPH Krim Belkacem, où on ne put malheureusement que constater le décès. Par ailleurs, le camion étant resté immobilisé au milieu de la chaussée, la circulation routière fut interrompue pendant plus d’une demi-heure, jusqu’à la fin de l’intervention des éléments de la sûreté de daïra qui ont immédiatement ouvert une enquête. La nouvelle du drame s’étant répandue comme une trainée de poudre, la population de Draâ El-Mizan fut plongée dans la tristesse. Une grande foule a immédiatement pris la direction du domicile de la petite victime, pour être auprès de la famille endeuillée. Pour rappel, dans la nuit de mardi à mercredi, aux environs de vingt trois heures, un quadragénaire avait été percuté sur la route de Boghni, toujours au centre-ville de Draâ El-Mizan par un véhicule de marque Dacia-Sandéro.

Essaid Mouas.