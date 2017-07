Trois faussaires, dont un Malien, arrêtés

Par DDK | Il ya 34 minutes | 47 lecture(s)

Trois individus, dont un ressortissant malien, qui s’adonnaient au trafic de faux billets et à l’escroquerie, ont été arrêtés dernièrement par les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté urbaine de Tichy, a-t-on appris de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Ces individus ont été interpellés lors d’un contrôle routinier, auquel ils ont été soumis au niveau d’un barrage de contrôle dressé par la police judiciaire, vers 23 heures, à l’entrée de la ville de Tichy, a souligné notre source. Les mis en cause étaient à bord d’un véhicule de marque Peugeot Partner commercial de couleur blanche. L’opération de contrôle et de fouille effectuée sur le véhicule a permis aux hommes de loi de découvrir du matériel et des outils utilisés pour la fabrication de faux billets, ainsi que des liasses de papiers destinées à la falsification de monnaie, a indiqué notre source. Aussi, les agents de la police judiciaire ont découvert sur le ressortissant malien une importante somme d’argent en devise, en coupures de 1 dollar. Transférés au commissariat, ces trois individus ont été soumis à un interrogatoire serré. Il s’est avéré, au terme de cet interrogatoire, que ces faussaires se livraient au trafic de faux billets et faisaient croire à leurs victimes qu’ils échangeaient la monnaie nationale par la devise à des prix très bas, a-t-on affirmé. En outre, le ressortissant malien, selon la même source, utilisait ses associés algériens, dont l’un est natif de Bouira et l’autre de Béjaïa, pour attirer des clients moyennant une somme d’argent. Ces trois individus ont été présentés devant le procureur de la Républiques près le tribunal de Béjaïa. Ils seront jugés pour «détention de matériel et d’outils destinés au trafic de la monnaie».

Boualem S.