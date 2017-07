Des plantations d'oliviers et de figuiers en cendre

Par DDK | Il ya 34 minutes | 50 lecture(s)

Pas moins de quatre douars de Timezrit, à 45 kms au Sud-est de Boumerdès, étaient en proie aux flammes mercredi dernier. Ce gigantesque feu de forêt avait initialement pris le départ des municipalités limitrophes de Tizi-Ouzou, où des pertes humaines ont été enregistrées, en plus de la destruction de nombreuses plantations d'arbres fruitiers. «Les flammes s'étaient rapidement approchées de nos villages», témoigneront avec effroi, jeudi dernier, des habitants de l'ancienne Rouafa. Des dizaines de parcelles d'oliviers, de figuiers et de cultures vivrières sont parties en fumée, notamment à proximité de Toursal, Gadhla, Afir Azazna et Ath Sidi Amara. Dus à la forte chaleur ou provoqués par l'homme, ces incendies avaient parcouru une grande distance sur des flancs de montagnes escarpés. Après plusieurs heures, le feu sera finalement maîtrisé par les brigades de la Protection civile des centres urbains environnants. «Ce fut une journée infernale», se plaignent les villageois, qui redoutent d'autres incendies tout au long de cet été, d'autant que leur commune demeure confrontée aux problèmes du manque d'eau et des coupures fréquentes de l'électricité. Ils étaient, durant ce week-end, terrifiés par les feux qui les cernaient de toutes parts. Cepandant, les notables de cette commune tiennent à exprimer leur profonde compassion à l'égard des familles des victimes, au niveau des localités mitoyennes. L'on parle surtout de deux décès, l'un près d'Ait Rahmoune et l'autre non loin d'Ait Messaoud, survenus à la suite de cet incendie. Pas moins de trois maisons ont été aussi détruites, en plus de la mort d'un important cheptel, a-t-on rapporté. Les tentatives de joindre les services locaux de la Protection civile, pour de plus amples informations, s'étaient avérées vaines, ce week-end.

S. H.